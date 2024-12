Si terrà il prossimo 6 febbraio il processo a carico di Simone Gresti, finito al centro della scomparsa della ex fidanzata Andreea Rabciuc, la 27enne di origine romena sparita in Vallesina a marzo del 2022 i cui resti sono stati ritrovati a gennaio in un casolare abbandonato nelle campagne di Montecarotto. L'accusa di cui Gresti dovrà rispondere è di spaccio di sostanze stupefacenti, circa una decina gli episodi contestati.

La decisione del giudice per le indagini preliminari è arrivata al termine dell'udienza svoltasi al tribunale di Ancona. I legali di Gresti hanno chiesto di procedere con il rito abbreviato dopo che il Gip ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa del 46enne della messa alla prova. I legali hanno inoltre anticipato la volontà di chiedere la revoca degli arresti domiciliari a cui Gresti è sottoposto da giugno scorso.

Ancora da fissare invece l'udienza preliminare per il secondo filone di indagini che vede Gresti indagato per maltrattamenti in famiglia e istigazione al suicidio per la morte della ex fidanzata Andreea. A inizio del mese di novembre si sono chiuse le indagini sul caso del 27enne. Secondo la Procura, per oltre un anno l’indagato avrebbe abusato sul piano fisico e psicologico della ragazza. Le procurava sostanze stupefacenti e le sottraeva spesso il telefono, per controllare le chat e i profili social. Lo avrebbe fatto, secondo quanto emerso dalla indagini, anche poco prima del suicidio di Andreea, durante una serata trascorsa dalla coppia in una roulotte con altre due persone nelle campagne di Montecarotto.