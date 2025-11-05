ANCONA – Grave incidente stradale questa sera poco prima delle 19 a Torrette di Ancona, tra Via Conca e Via Flaminia. Investito un ciclista, che è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale Regionale. Sul posto sanitari e forze dell’ordine.
IN AGGIORNAMENTO
Ciclista investito, portato in codice rosso a Torrette
