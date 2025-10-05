PORTO SAN GIORGIO – A Porto San Giorgio i carabinieri hanno denunciato una donna di 56 anni per essersi data alla fuga dopo aver tamponato una bici condotta da una persona poi rimasta gravemente ferita. L’episodio, ricostruito grazie ai filmati di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, ha portato all’identificazione della conducente, che non avrebbe prestato soccorso alla vittima che è attualmente ricoverata. L’auto coinvolta, con danni evidenti nella parte anteriore, è stata sequestrata.