MARTINSICURO – Un tragico incidente, lungo la Statale 16 a Martinsicuro (Abruzzo), si è verificato nella notte intorno alle 22.45 ed ha provocato il decesso di un papà di 46 anni originario di Acquaviva Picena e il ferimento grave del figlio, poi portato al Salesi di Ancona, e della moglie, trasferita all’ospedale di Sant’Omero. La famiglia viaggiava a bordo della stessa vettura. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro si sarebbe verificato con un’altra auto, con a bordo due persone, che si sarebbero allontanate. Il conducente sarebbe stato successivamente identificato dalle forze dell’ordine. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

In aggiornamento