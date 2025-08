Trovare una soluzione urgente ai problemi della rete fognaria della località Marcelli di Numana (Ancona). Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all’unanimità la mozione a firma del presidente dell’Assemblea, Dino Latini, per risolvere il problema degli allagamenti dovuti alle piogge eccessive attraverso il completo finanziamento del progetto di messa in sicurezza idraulica dell’area.



“Garantire sicurezza e incolumità dei cittadini e proteggere l’immagine turistica dell’intera riviera del Conero – ha affermato Latini – L’approvazione della mozione è un passo decisivo considerati i problemi e i danni subiti dalla cittadinanza ad ogni evento atmosferico particolarmente violento e l’enorme valore turistico della zona”.



La mozione è stata emendata con l’ulteriore impegno di tutelare con adeguati interventi di manutenzione l’intero litorale della riviera del Conero fino a Scossicci di Porto Recanati (Macerata). In particolare, con la mozione si impegna il presidente della giunta regionale e l’assessorato a sollecitare le autorità competenti a mettere in atto le procedure necessarie affinché il progetto di manutenzione straordinaria della rete fognaria dell’importo di 12 milioni di euro venga finanziato, riconoscendo l’importanza di questa spesa come un investimento strategico per il turismo e la sicurezza della comunità.



Si impegna inoltre a promuovere un tavolo di confronto tra la Regione gli enti locali e Acquambiente, che gestisce i servizi idrici, per monitorare l’avanzamento del progetto e garantire che venga realizzato nel più breve tempo possibile