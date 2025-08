JESI – Nei pressi di un’attività commerciale in un’area isolata del territorio di Jesi (Ancona), di circa 600 metri quadrati, erano stoccati 1.100 metri cubi di di rifiuti – pericolosi e non pericolosi -, quali pneumatici usurati e macchinari fuori uso, corrispondenti a circa 450 tonnellate, in aperta violazione delle disposizione in materia ambientale. L’area è stata sequestrata dai finanzieri della Compagnia di Jesi, nell’ambito di un’attività di polizia ambientale condotta congiuntamente al Reparto Operativo Aeronavale di Ancona in particolare della stazione navale di Ancona e con l’ausilio di personale specializzato dell’Arpam.



L’operazione è arrivata all’indomani della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra l’Arpa Marche e Guardia di Finanza. In ragione dei potenziali rischi per la salute e per l’ambiente correlati allo stato di abbandono dei rifiuti rinvenuti, la Finanza ha sequestrato l’area aziendale, con contestuale deferimento del rappresentante legale alla Procura di Ancona per le ipotesi di reato di “abbandono di rifiuti” e “attività di gestione dei rifiuti non autorizzata”, fattispecie punite dal Testo Unico Ambientale.