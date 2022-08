ANCONA – Ancora un incidente in A14, nel pieno del weekend da bollino nero. Si tratta di un tamponamento che si è verificato questa mattina alle 10.30 in direzione sud poco prima del casello San Benedetto. Coinvolto un mezzo pesante. Fortunatamente non si rilevano gravi conseguenze per i conducenti coinvolti. Pesanti però le ripercussioni sulla viabilità: una coda di 8 chilometri si è formata nella tarda mattinata tra Grottammare e Val Vibrata per incidente.

Il tutto alla vigilia di un fine settimana da bollino nero secondo le previsioni Anas. In particolare Viabilità Italia prevede bollino rosso a partire da oggi e bollino nero nella mattinata di domani, sabato 6 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. Il bollino tornerà rosso a partire dal pomeriggio di sabato 6 agosto e per tutta la domenica, 7 agosto, con traffico intenso per le ultime partenze di questo primo fine settimana agostano.

Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo la dorsale adriatica e quindi in A14 da Bologna alla riviera, con situazioni potenzialmente critiche almeno fino a Taranto.