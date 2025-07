L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata ha eletto Massimiliano Balducci Presidente per il quadriennio 2025-2029.

Balducci succede ad Alessio Castricini, dell’azienda Centro Accessori Spa – Società Benefit, che ha ricoperto l’incarico dal 2021 al 2025.

Massimiliano Balducci – classe 1991 – è CEO di C.B.F. Balducci Group Spa Società Benefit, fondata nel 1970 dal padre, il Commendatore Franco Balducci, e specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico, professionale e certificato.

Il titolo scelto per l’Assemblea Pubblica è stato: "PIÙ FORTI. IL FUTURO NON SI ASPETTA, SI CREA."

Un titolo che vuole celebrare la tenacia, il coraggio e la forza con cui le nostre imprese affrontano le sfide quotidiane, soprattutto in un momento particolarmente complesso e di grande incertezza come quello odierno che vede tutti, e in particolare i giovani, raccogliere la sfida per guardare con fiducia al futuro. Un futuro che va costruito ogni giorno, con visione e determinazione.

Insieme al Presidente Massimiliano Balducci sono stati eletti i membri del Consiglio Direttivo: Gaia Campetella, Giovanna Francucci, Giulia Giampieri, Alberto Grimaldi, Francesco Iorio Gnisci, Nicola Marcantonelli, Diego Morresi e Michele Sasso.

Durante l’evento è stato eletto anche il nuovo Presidente del Comitato Interregionale del Centro, Stefano Perazzelli, che subentra a Massimiliano Bachetti, il quale ha ringraziato i Giovani Imprenditori per il sostegno ricevuto durante il proprio mandato.

Al Convegno hanno partecipato numerose autorità, tra cui: Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche; Fabrizio Ciarapica, Sindaco di Civitanova Marche; Giorgio Pollastrelli, in rappresentanza del Presidente della Provincia Sandro Parcaroli; il Presidente Roberto Cardinali di Confindustria Marche e il Direttore Gianni Niccolò di Confindustria Macerata.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono stati aperti da Erica Andreetta, Partner PwC Italia e EMEA Fashion & Luxury Leader. A seguire, l’intervista a Matteo Marzotto, Presidente di MinervaHub Spa, e gli interventi di Stefano Giovannoni, Fondatore e Direttore Creativo di Qeeboo, e Alessandro Paparelli, Chief People Officer di Brioni (Kering Group).

Il Presidente neoeletto Massimiliano Balducci ha dichiarato:

“Sono onorato della fiducia ricevuta e sento forte la responsabilità di guidare una squadra che sono certo sarà determinata e generosa. Determinata nel percorrere la via tortuosa e accidentata che sappiamo essere di fronte a noi. Generosa nella capacità di non arrendersi e non mollare, spinti dall’entusiasmo tipico della nostra età ma anche dalla consapevolezza di chi siamo e di cosa vogliamo. La creazione di nuove opportunità e il sostegno alla competitività delle nostre imprese sono obiettivi da portare avanti e, come ha detto la nostra Presidente nazionale Maria Anghileri all’Assemblea di Rapallo lo scorso giugno, ‘Se non vogliamo galleggiare per altri vent’anni’, allora è necessario chiedere di investire sul domani, su noi giovani, sulle donne, sulla natalità, sui servizi alle imprese. E noi lo chiederemo. In questo territorio abbiamo ancora spalle larghe e gambe veloci per affrontare le sfide, ma dovremmo avere, ora più che mai, teste reattive, ingegnose, coraggiose per progettare e realizzare, insieme, il nostro futuro e la sfrontatezza giusta per aprire quelle porte che dovessimo trovare chiuse o che venissero sbarrate da chi vuole che poco o nulla cambi”.

Nel suo intervento, Alessio Castricini si è congratulato con il nuovo Presidente Balducci, ringraziando tutti per la collaborazione e il supporto ricevuti durante il suo mandato. Ha sottolineato come l’esperienza della presidenza sia stata straordinaria e lo abbia profondamente arricchito, sia sul piano personale che imprenditoriale.

Momento particolarmente emozionante è stata la proiezione del video realizzato a sorpresa dai membri del Consiglio Direttivo, della Segreteria e della Direzione di Confindustria Macerata, per ringraziare Castricini del lavoro svolto e ricordare le sue doti umane e professionali, ripercorrendo i momenti più significativi vissuti dal gruppo durante il suo mandato.

A conclusione dell’Assemblea, la serata è proseguita presso il ristorante Officina Bistrot di Civitanova Marche. Durante la cena sono stati consegnati i seguenti riconoscimenti dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche: