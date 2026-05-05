Diventano definitive le condanne nel processo bis per la strage alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi dei sette imputati (proprietari, gestori e il responsabile della sicurezza della discoteca).



I supremi giudici hanno così confermato la sentenza della Corte di appello di Ancona che lo scorso 11 luglio 2025 aveva emesso condanne da tre a cinque anni per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo.



Ricordiamo che sulla Lanterna Azzurra è ancora in corso un terzo filone giudiziario a carico dei sei membri della commissione di pubblico spettacolo e un tecnico incaricato dai gestori della discoteca.













