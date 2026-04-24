ANCONA – E’ attesa per oggi la sentenza della Corte d’Appello di Ancona per i membri della commissione di vigilanza del Comune di Corinaldo e altri imputati per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Sette di loro sono stati condannati in primo grado solo per il reato di falso. Due assolti.

Sono presenti in aula i parenti delle vittime: “Mi auguro si possa concludere una stagione che va avanti da sette anni e mezzo – interviene Fazio Fabini, papà di Emma -, noi vorremmo ricordarli quando erano in vita. Mi auguro venga fatta giustizia perché non si può pensare che non ci sia un nesso tra l’apertura di quel loca le e la strage”. Sei le vittime in quella tragica notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018: Emma Fabini, Mattia Orlandi, Benedetta Vitali, Asia Nasoni, Daniele Pongetti ed Emanuela Girolimini.

Prima lo spray urticante ad opera di una banda di rapinatori, poi la fuga e il cedimento della balaustra nell’unica uscita aperta.