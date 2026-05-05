ANCONA – E’ stata disposta l’autopsia sulla salma del neonato di appena sei mesi, deceduto a Jesi nella giornata di domenica 3 maggio.



Il piccolo, figlio di una coppia di origine africana, si trovava nella culla quando i genitori si sono accorti che non respirava più e hanno subito lanciato l’allarme al 112. Immediato l’intervento dei sanitari ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.



Inizialmente il pm aveva ritenuto di non disporre alcun accertamento. Ma con il passare delle ore, si sono fatti strada dubbi sulla natura del malore del piccolo, che non risultava essere affetto da patologie congenite diagnosticate. La sua morte potrebbe rientrare nei casi di sindrome della morte in culla. Per fugare ogni dubbio, è stata disposta sul corpicino del piccolo l’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore presso l’ospedale di torrette