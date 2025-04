ANCONA – Motori marini fuoribordo (del valore di circa 400 euro l’uno), remi in legno per imbarcazioni (circa 100 euro a coppia), numerosi scalmi in ottone (supporti per i remi applicati ai bordi delle barche, valore di circa 50 euro a coppia), serbatoi di carburante per imbarcazioni (sequestrati 6 esemplari), ancore, cime nautiche e cartelli stradali. Questo il materiale posto sotto sequestro perché provento di furti, rivenuto nell’abitazione di un 58enne a Senigallia (Ancona) denunciato per furto aggravato e continuato. L’indagine degli agenti della Squadra Mobile di Ancona è partita a seguito delle numerose segnalazioni di furti avvenuti ai danni dei proprietari di imbarcazioni parcheggiate nelle aree limitrofe al porto di Senigallia. Grazie a numerosi servizi di osservazione e appostamento, i sospetti si sono concentrati sul 58enne, residente nella zona e anch’esso proprietario e utilizzatore di un piccolo natante. Ieri, dopo che è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona il decreto di perquisizione a carico del sospettato, gli agenti lo hanno eseguito, rinvenendo il materiale riconducibile a furti, alcuni dei quali già denunciati alle autorità competenti. A seguito dei riscontri probatori, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con l’accusa di furto aggravato e continuato. Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali episodi analoghi