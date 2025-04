ANCONA – Avvocata aggredita fuori dal parcheggio degli Archi, ad Ancona, due le misure cautelari chieste dalla procura di Ancona e firmate dai Gip Soni Piermartini e Carlo Masini per lo stalker con divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione. Le ordinanze valgono anche per l’assistita dell’avvocata, ex compagna dell’uomo denunciato per atti persecutori. Ora dovrà stare ad almeno un chilometro di distanza da entrambe. I provvedimenti sono subito esecutivi.

Le misure cautelari sono state chieste dalla Procura che ha aperto due fascicoli per stalking dopo che l’avvocata, giovedì mattina, ha sporto denuncia alla polizia. L’aggressione risale a mercoledì mattina. Erano le 10.30 quando, uscendo dal parcheggio scambiatore, dove aveva appena lasciato la sua auto per recarsi in tribunale, sarebbe stata presa per il collo, alle spalle, dall’ex compagno di una cliente che assiste per una causa civile. L’uomo, di origine siciliana, l’avrebbe stretta con un braccio e poi con entrambi le mani. Gridando aiuto sono intervenuti dei passanti che lo hanno fatto allontanare.

Il fatto è successo vicino alla fermata del bus, appena fuori dal parcheggio. L’aggressore era poi salito a bordo di un mezzo pubblico e dopo un paio di fermate aveva trovato la polizia ad attenderlo. Era stato identificato ma poi lasciato a piede libero