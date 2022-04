Ancona: domenica 10 aprile inizia la stagione delle Crociere 2022, tra ospitalità e cantieri.

Le crociere saranno le protagoniste dell’estate del porto di Ancona. Sarà “Msc Fantasia” ad aprire domenica 10 aprile la stagione crocieristica dello scalo che può già contare su 44 toccate dalla primavera fino a dicembre.

La nave di Msc Crociere, che attraccherà alla banchina 26, sarà ad Ancona ogni domenica fino al 4 settembre per un totale di 22 attracchi. I crocieristi potranno raggiungere piazza Cavour con una navetta gratuita che partirà ogni 15 minuti dalla banchina.

Nel dettaglio, saranno 12 le toccate previste della nave “Explorer 2”, dal 9 maggio al 24 ottobre, in cui Ancona sarà parte di un itinerario nel mare Adriatico che comprende anche Venezia, Ravenna, Koper in Slovenia e Split in Croazia. Il 22 aprile arriverà da Dubrovnik, in Croazia, la nave Insignia che ripartirà da Ancona alla volta di Kotor in Montenegro. La nave “Azamara Onward” sarà nello scalo il 10 maggio in arrivo da Kotor e diretta poi a Ravenna, mentre il 13 ottobre il percorso sarà inverso, con tappa ad Ancona in arrivo da Ravenna e direzione verso Kotor. Il 16 maggio attraccherà la “Nautica”, in arrivo da Trieste e diretta a Split; il 13 agosto attraccherà la nave “Club Med 2” in arrivo da Bari e diretta a Venezia dopo la tappa dorica.

Il 23 settembre arriverà “Le Bougainville” da Bari prima di ripartire per Venezia. La nave “Serenissima”, ad Ancona il 27 e il 28 ottobre, con arrivo da Venezia e partenza per Ravenna. La “Crown Iris” arriverà il 2 dicembre da Bari, tappa ad Ancona e partenza per Venezia. Due vari di nave da crociera nella stagione 2022 cui potranno aggiungersi nuove toccate. Una stagione di nuovo in crescita, dopo il fermo quasi totale del 2020 e le 19 toccate del 2021.

“Le crociere sono un asset fondamentale dell’economia del porto di Ancona – afferma Vincenzo Garofalo, presidente Adsp del Mare Adriatico centrale -, uno strumento di sviluppo per la città e per il territorio di riferimento che consente di far crescere anche il turismo in tutta la regione Marche. Un’opportunità che, per essere colta, ha bisogno delle infrastrutture adeguate e per la cui realizzazione stiamo lavorando in collaborazione con le istituzioni di riferimento”.