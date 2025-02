ANCONA I tecnici comunali e i Vigili del Fuoco sono all’opera da questa mattina nella zona sottostante al viadotto della Ricostruzione ad Ancona, dal quale si è verificato il distacco di alcune parti di copri ferro. I Vigili del fuoco sono intervenuti per garantire l’immediata messa in sicurezza del parcheggio sotto il cavalcavia. Il parcheggio, liberato dalle auto, sarà interdetto nell’area direttamente sottostante al ponte. Gli uffici comunali stanno lavorando a un’ordinanza di regolamentazione del traffico e della sosta nella zona interessata, che sarà emessa nelle prossime ore.

Nei prossimi giorni il Comune interverrà con un intervento più strutturale di messa in sicurezza: “L’Amministrazione comunale – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini – cosciente della necessità manutentiva del viadotto della ricostruzione, nel bilancio del corrente anno ha previsto l’assunzione di un mutuo di 300 mila euro per le opere di messa in sicurezza della struttura. Gli uffici stanno inoltre operando con i fondi della messa in sicurezza Imu-Tasi, al fine di garantire un intervento immediato, reso necessario dal recentissimo accadimento”.

“Dovremo temporaneamente ridurre la fruizione delle aree sottostanti il viadotto della Ricostruzione oggi adibite a parcheggio per poter operare immediatamente per l’eliminazione degli elementi soggetti a possibile distacco. Questa Amministrazione cercherà di mettere mano in maniera significativa alla manutenzione di una struttura che risale al 1950 e che non ha mai subito alcun intervento manutentivo”.