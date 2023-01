ANCONA – Incidente nella tarda mattinata nella frazione di Sappanico, ad Ancona. Una betoniera, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, giunta sul posto per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ha sfondato la recinzione di una casa che si trovava lungo la strada percorsa dal mezzo pesante.

Il camion stava trasportando cemento quando, mentre percorreva la strada in salita, forse ha perso aderenza e con la parte posteriore del mezzo ha divelto il cancello e parte della recinzione di un’abitazione. Immediata la chiamata al 112 da parte dei proprietari di casa. Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenuti i vigili del fuoco partiti dalla caserma centrale di Ancona.

La squadra dei pompieri ha lavorato per mettere in sicurezza il camion e l’area dell’intervento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente che comunque ha causato danni ingenti.