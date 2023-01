ANCONA – I Nas hanno controllato 27 strutture sanitarie per anziani nelle Marche riscontrando 13 irregolarità. Per questo sono state emesse sanzioni per tre mila euro.

Le strutture per anziani passate al setaccio sono Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia. I controlli sono avvenuti tra Natale e Capodanno e in quasi la metà delle strutture sono state rilevate inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali, per la cui risoluzione sono state informate le competenti autorità sanitarie e amministrative.

Delle 27 strutture controllate dai carabinieri della Sanità, 8 sono in provincia di Ancona, 8 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in quella di Fermo, una in quella di Ascoli Piceno.