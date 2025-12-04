“Violenza e Consenso” è il titolo dell’incontro organizzato dal Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona con gli studenti del Liceo Classico “Vittorio Emanuele” di Jesi in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne celebrata lo scorso 25 novembre. La mattinata prevede un confronto sul tema e la simulazione di un processo penale per violenza di genere. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 dicembre dalle ore 10.

Un'occasione anche di riflessione a poche ore dall'ennesimo terribile femminicidio che ha scosso il nostro Paese.