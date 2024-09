La pioggia non puù battere la grande musica e i grandi sorrisi. Caffè Teatro si fa, e si fa stasera (4 settembre, h21:39). I locali di Piazza Umberto I sono pronti a piazzare sedie e tavoli, il COmune sta predisponendo tanti posti a sedere gratuiti e senza bisogno di prenotazione, il cast di comici e musicisti è confermato, ed è rimasta la stessa voglia di stupire: dopo sei sold out consecutivi nella splendida cornice di Villa Nappi, “Caffè Teatro” saluterà il suo pubblico con un serata nel cuore di Polverigi, in una Piazza Umberto Primo vestita a festa per l’occasione.

A partire dalle h 21:30 con ingresso gratuito (si consiglia di arrivare qualche minuto prima per assicurarsi un posto a sedere) si alterneranno sul palco i protagonisti del format targato InTeatro e Comune di Polverigi, nel consueto mix di sorrisi, sound e sapori sotto le stelle che hanno fatto la fortuna del Festival. Tra gli ospiti Piero Massimo Macchini e i comici della sua scuola “Magnasarache”, il violinista di fama internazionale Marco Santini, le cantanti Rosa Sorice ed Eva Capomagi (quest’ultima, tra l’altro, polverigiana doc).

La serata, inizialmente inserita nel contesto dei festeggiamenti per il Patrono di Polverigi Sant’Antonino, vedrà la proclamazione del vincitore del contest “Sorriso di Polverigi”, che ha visto i comici Mirko, Simo e Dona, Diego Fazi, Anna Maria Magrini, Elisabetta Sabatini e Patrizia Mochi sfidarsi a colpi di batture e buon cabaret. Non mancherà un momento dedicato all’”Orgoglio di Polverigi”, un riconoscimento che Caffè Teatro conferirà ad uno degli ospiti illustri che sono saliti sul palco di Villa Nappi tra il 27 giugno e il 29 agosto per raccontare la loro storia di successo.

Conduce la serata, che vedrà il saluto del Sindaco di Polverigi Daniele Carnevali e del Presidente di Inteatro Cristiano Lassandari, la presentatrice e cantante Lucia Santini (affiancata da Maurizio Socci, ndr.). Appuntamento alle 21:30 di mercoledì 4 Settembre con ingresso libero e gratuito in Piazza Umberto I, dove il Comune di Polverigi allestirà per l’occasione una platea di sedie. Il pubblico potrà seguire lo spettacolo anche dai numerosi locali che si affacciano sulla Piazza, approfittando dei sapori tipici dell’enogastronomia marchigiana, come da tradizione di Caffè Teatro, che è sorrisi, sapori e sound sotto le stelle di Polverigi.

Saranno presenti le telecamere di èTV Marche. Lo special tv andrà in onda prossimamente sul canale 12.