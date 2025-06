MACERATA – Scatta il blitz della Squadra mobile. Durante la perquisizione in uno scantinato gli agenti trovano 70 chili di hashish: un uomo di 49 anni e una ragazza di 22 anni finiscono in manette. Nel pomeriggio di sabato scorso la Squadra mobile della Questura di Macerata, in collaborazione con i colleghi della Squadra mobile di Fermo, nell’ambito dei servizi interprovinciali finalizzati a controlli amministrativi in locali notturni, ha proceduto all’arresto di due persone, un uomo e una ragazza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di circa 70 kg di hashish e, in concorso con la donna, anche di circa 2 etti di cocaina, destinate per l’illecita cessione a terzi.

A Ostra Vetere (Ancona), invece, i carabinieri di Senigallia hanno arrestato due ventenni trovati con quasi sei chilogrammi di droga, di vario tipo, in casa.