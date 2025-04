ANCONA – Brutta avventura, ieri, per un gruppo di studenti del Liceo Rinaldini di Ancona in gita scolastica in Sicilia.



Un gruppo di studenti sarebbe stato minacciato da alcuni giovani all’esterno della casa museo dedicata al sacerdote anti mafia beato Giuseppe Puglisi. I ragazzi avevano terminato il giro a stavano aspettando i compagni e gli insegnanti, quando un gruppo di giovani li ha avvicinati rivolgendosi loro in tono minaccioso, mostrando anche dei coltellini. Gli studenti di Ancona, spaventati, si sono diretti immediatamente verso il loro autobus che era fermo in attesa poco distante.