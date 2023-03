GROTTAMMARE – Un 57enne è stato trovato morto nel sottotetto di un’abitazione in via Lame a Grottammare. L’intervento dei vigili del fuoco, stamattina, poco prima delle 10, dopo la segnalazione di una famigliare della vittima che non riusciva a contattare il congiunto mentre dal sottotetto arrivava odore di bruciato.



Nel sottotetto, dove era stato ricavato un laboratorio di modellismo, secondo le prime informazioni, potrebbe esserci stato un corto circuito, una scarica elettrica, da cui potrebbe essersi sviluppati un incendio e fumo: il contatore era saltato e alcuni oggetti bruciati.



Non si conoscono ancora le cause esatte del decesso: il corpo del 57enne era in parte carbonizzato ma, quando i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono entrati nel sottotetto, non vi erano né fiamme né fumo.



Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti l’uomo potrebbe essere rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavori. Forse ha toccato il filo sbagliato e si è innescato un cortocircuito. A fianco al corpo si trovavano altri oggetti anch’essi bruciati. A riprova di questa ipotesi i vigili del fuoco avrebbero anche trovato anche il salvavita dell’impianto elettrico della casa staccato.