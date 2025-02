ANCONA – La Polizia di Stato ha evitato che una giovane si togliesse la vita. E’ accaduto qualche giorno fa nei pressi di via XXIX Settembre, ad Ancona, quando una 20enne, di origine asiatica, aveva scavalcato una balconata con l’intento di buttarsi nel vuoto. A far scattare i soccorsi è stata una chiamata sulla linea d’emergenza da parte di un passante, il quale riferiva che mentre stava passeggiando notava una ragazza, in evidente stato confusionale, nell’intento di scavalcare la recinzione e, preoccupato, temendo il peggio, allertava immediatamente la Polizia.



I poliziotti immediatamente sul posto hanno raggiunto la ragazza che in quel momento si trovava ancora sulla balconata a un altezza di circa 5 metri le hanno parlato instaurando un dialogo riuscendo così a calmarla mettendola al sicuro tra le braccia dei poliziotti. Dopo averla rassicurata con un abbraccio i poliziotti hanno contattato il personale medico che l’ha portata all’Ospedale per le cure del caso.