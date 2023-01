Non poteva iniziare nel modo migliore il 2023 di Castelraimondo. Nella splendida cornice di un Lanciano Forum gremito le inconfondibili melodie di Ennio Morricone hanno fatto da colonna sonora ideale per l’inizio del nuovo anno, con tanto di standing ovation, 5 minuti di applausi finali e due bis. E’ il bilancio del 29esimo gran Concerto di Capodanno del Corpo Bandistico Ugo Bottacchiari, diretto dal Maestro Luciano Feliciani. Un mix entusiasmante tra le note dei conosciutissimi Western, le struggenti melodie di Nuovo Cinema Paradiso, le colonne sonore di capolavori cinematografici come “Mission” o “Metello”. L’omaggio ideale al Compositore premio Oscar Ennio Morricone, che ha reinventato la musica da film, sapientemente interpretata dal Corpo Bandistico “Ugo Bottacchiari”, presieduta da Carolina Casoni, che di recente ha festeggiato il 150° anniversario di attività.



All’evento, patrocinato dal Comune di Castelraimondo, dalla Pro Loco, dal Consiglio Regionale delle Marche e dall’Anbima Marche, sono intervenuti il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli, il Consigliere Regionale Renzo Marinelli e l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani che ha sottolineato come l’Ugo Bottacchiari sia ormai elevata al rango di Orchestra, impegnandosi perché si possa organizzare in collaborazione con la Regione Marche un tour di esibizioni a livello nazionale e internazionale di questa eccellenza musicale.

Il concerto è piaciuto tantissimo – ha commentato a fine serata il sindaco Patrizio Leonelli: « c’è stato un grande afflusso di persone anche dai paesi limitrofi tanto che sono state aggiunte diverse sedute per fare spazio a tutti. La bravura del maestro e dei musicisti ha reso ancora più piacevoli le già suggestive musiche di Morricone. Abbiamo consegnato una targa alla presidente Carolina Casoni per i 150 anni della banda, colgo l’occasione per ringraziare tutto il corpo bandistico augurando altrettanti anni di lavoro e di musica con questa grande qualità».

Qualità confermata anche dall’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani: «Al termine banda io preferisco quello di orchestra di fiati – commenta l’assessore elogiando il corpo bandistico locale – iniziare l’anno con un concerto di musica ti “accorda” con il mondo e con gli altri 364 giorni dell’anno, specialmente quando le esecuzioni sono di grandissima qualità come quelle di ieri».

“Quest’anno abbiamo voluto proporre un concerto di Capodanno diverso dal solito per celebrare il grande Morricone – ha spiegato al microfono il maestro Feliciani -. È stato un pomeriggio emozionante ed entusiasmante, grandi melodie riprodotte in maniera impeccabile dai nostri artisti. Ringrazio il presentatore Maurizio Socci che con le sue note di presentazione ha reso tutto ancora più coinvolgente».

«Il Corpo Bandistico Bottacchiari è una di quelle realtà che vanno sostenute e incoraggiate – ha dichiarato il consigliere regionale Renzo Marinelli – si tratta di un gruppo che esalta le qualità di un intero territorio e di una costante che viene portata avanti da un secolo e mezzo. Eventi come il concerto di Capodanno sono la massima rappresentazione di questi concetti e sono in linea con l’impegno della Regione Marche nella valorizzazione dei piccoli territori e delle loro particolarità».