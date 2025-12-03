"Le Case di Comunità di Corinaldo, Chiaravalle, Filottrano, Ancona e l'Ospedale di Comunità di Jesi, finanziate dal Pnrr, non sono a rischio". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità delle Marche, Paolo Calcinaro dopo il dibattito di ieri in Consiglio regionale in cui ha risposto ad un'interpellanza dem. "E' vero che alcuni interventi stanno procedendo più spediti, altri richiedono tempi più lunghi, – ammette – com'è normale che sia di fronte a un numero consistente di cantieri, ma questo non significa che ci siano progetti abbandonati o finanziamenti a rischio. Il caso spesso citato di Corinaldo ne è un esempio".

"Ma è importante sottolineare che il target nazionale per ricevere il finanziamento delle Case di Comunità è stato rimodulato già nel 2023 dall'Unione Europea insieme all'Italia, abbassandolo del 27%, – prosegue Calcinaro – e dunque non è più un obbligo completare nei tempi tutte le strutture inizialmente previste. Se su 29 Case di Comunità cinque rappresentano una difficoltà e su nove Ospedali di Comunità uno ha un percorso da monitorare, credo si sia fatto un buon lavoro nei mesi e negli anni precedenti. Tradotto, anche se alcuni interventi dovessero arrivare più tardi degli altri, – dice ancora Calcinaro – il target resterebbe comunque pienamente centrato".