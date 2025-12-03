ASCOLI PICENO – Incidente strale poco prima delle 13 ad Ascoli Piceno in frazione Cervara. Un’auto è finita fuori strada in una scarpata di circa 100 metri. Due persone anziane, un uomo ed una donna, sbalzati fuori dall’abitacolo, sono risultate decedute. Sul posto i vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della vettura per evitare che possa ulteriormente scivolare in basso ed anche una perlustrazione della zona per escludere che altre persone possano essere coinvolte.