MONTE ROBERTO – Una donna di 49 anni di origini macedoni Sadjide Muslija è stata trovata morta in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. La donna è stata picchiata a morte nella sua abitazione. I sospetti sono ricaduti subito sul marito, Nazif Muslija, 50 anni, anche lui macedone. L’uomo da questa mattina si sarebbe reso irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro.



La donna più volte durante l’anno era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito L’uomo era stato anche arrestato nell’aprile scorso dopo l’ennesima aggressione alla moglie: in quell’occasione il marito aveva sfondato la porta della camera da letto con un’ascia e lei si era rifugiata a casa dei vicini. Nel luglio scorso l’uomo aveva patteggiato una pena e poi i due coniugi erano tornati a convivere.



La vittima aveva raccontato che da due anni subiva violenze fisiche dal coniuge. Durante l’irruzione con un’ascia in camera, il marito le aveva rotto il telefonino. “Questa sera ti ammazzo”, le aveva urlato contestandole un presunto tradimento. La donna era riuscita a scappare e il 50enne si era recato a casa del presunto amante, sfondando anche la sua porta di casa, ma non c’era nessuno. A quel punto era tornato a casa ed era stato bloccato da carabinieri, la moglie aveva presentato una nuova denuncia.

