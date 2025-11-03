Salute mentale, l'appello di Grelloni: "Più suicidi, meno risorse. Aiutiamo i giovani!".
Intervista a Roberto Grelloni, Portavoce del Tavolo Regionale della Salute Mentale
Alcuni passaggi: Grelloni: "I suicidi tra i giovani sono aumentati del 20%, le risorse per la salute mentale invece calano ovunque. Dobbiamo invertire la tendenza".
Grelloni: "La salute mentale nelle Marche ha una carenza di personale tra operatori ed educatori di quasi il 50%"
Grelloni: "Lo dicono le statistiche: la depressione è la prima causa di disgregazione della famiglia in Italia".
Grelloni: "Lancio un appello al nuovo assessore. Facciamo partire il tavolo tecnico regionale sulla salute mentale"