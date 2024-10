Il maltempo annunciato è arrivato, in queste ore si sono registrate piogge diffuse, a tratti intense su quasi tutto il territorio regionale in particolare nell’Anconetano, nel Pesarese e Maceratese ma non sono state segnalate criticità. Gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco sono stati più che altro per la rimozione di alberi abbattuti a causa del cedimento del terreno, reso instabile dalle piogge, in particolare a Osimo e Senigallia. Disagi anche a Jesi per l’allagamento di alcuno sottopassi.

Domani ancora maltempo, ma la situazione dovrebbe essere in miglioramento, l’allerta passa infatti da arancione a gialla. Scuole aperte domani anche nei comuni in provincia di Ancona e Peraro che oggi avevano previsto la chiusura, come Ancona, Falconara e Fano.