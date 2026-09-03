ANCONA – Conerobus intensificherà i controlli sugli autobus ad Ancona. La decisione è maturata durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto ieri in Prefettura ad Ancona, dove è stata esaminato il tema della sicurezza del trasporto pubblico urbano. La scorsa settimana un autista dell’autobus è stato aggredito in zona Passetto.
Secondo i dati generali emersi durante la riunione, il trasporto pubblico ad Ancona viene considerato “sicuro”. “L’amministrazione comunale prendendo atto della relazione ufficiale prospettata dal prefetto e dai numeri assolutamente confortanti, esprime soddisfazione per le prossime iniziative che verranno intraprese dal questore in termini di rafforzamento dei controlli presso i capolinea più critici – afferma il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti -. Il Comune da parte sua potenzierà il sistema di videosorveglianza ed illuminazione in alcune piazze per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini”.
“L’impegno della Polizia locale è concreto, non solo di presenza ai capolinea, ma anche di supporto a tutte le forze dell’ordine nel controllo del territorio in generale. Quindi avremo massima attenzione anche per il trasporto pubblico locale e non dovranno più accadere episodi incresciosi come l’ultimo verificatosi giorni or sono”, ha aggiunto il vice sindaco e assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Giovanni Zinni.
“Gli episodi che vengono lamentati sono più che atti di delinquenza minorile, sono atti di inciviltà – afferma il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo – Ringrazio formalmente le Forze dell’ordine e la Polizia locale di Ancona e Falconara Marittima per il determinante apporto dato alla azienda che, comunque, continua incessantemente il proprio impegno nella lotta all’evasione sui nostri autobus”
Riunione sulla sicurezza sui bus ad Ancona, ‘ora più controlli’
ANCONA – Conerobus intensificherà i controlli sugli autobus ad Ancona. La decisione è maturata durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto ieri in Prefettura ad Ancona, dove è stata esaminato il tema della sicurezza del trasporto pubblico urbano. La scorsa settimana un autista dell’autobus è stato aggredito in zona Passetto.