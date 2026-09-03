ANCONA – Conerobus intensificherà i controlli sugli autobus ad Ancona. La decisione è maturata durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto ieri in Prefettura ad Ancona, dove è stata esaminato il tema della sicurezza del trasporto pubblico urbano. La scorsa settimana un autista dell’autobus è stato aggredito in zona Passetto.

Secondo i dati generali emersi durante la riunione, il trasporto pubblico ad Ancona viene considerato “sicuro”. “L’amministrazione comunale prendendo atto della relazione ufficiale prospettata dal prefetto e dai numeri assolutamente confortanti, esprime soddisfazione per le prossime iniziative che verranno intraprese dal questore in termini di rafforzamento dei controlli presso i capolinea più critici – afferma il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti -. Il Comune da parte sua potenzierà il sistema di videosorveglianza ed illuminazione in alcune piazze per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini”.

“L’impegno della Polizia locale è concreto, non solo di presenza ai capolinea, ma anche di supporto a tutte le forze dell’ordine nel controllo del territorio in generale. Quindi avremo massima attenzione anche per il trasporto pubblico locale e non dovranno più accadere episodi incresciosi come l’ultimo verificatosi giorni or sono”, ha aggiunto il vice sindaco e assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Giovanni Zinni.

“Gli episodi che vengono lamentati sono più che atti di delinquenza minorile, sono atti di inciviltà – afferma il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo – Ringrazio formalmente le Forze dell’ordine e la Polizia locale di Ancona e Falconara Marittima per il determinante apporto dato alla azienda che, comunque, continua incessantemente il proprio impegno nella lotta all’evasione sui nostri autobus”