Dopo lo straordinario successo del debutto, sabato, con il Concerto dei Tiromancino che ha richiamato più di 10 mila persone ai piedi del Passetto, oggi ad Ancona il gran finale della festa del Mare 2023. Ricchissimo il cartellone degli eventi (vedi sotto), prima degli immancabili fuochi d’artificio che concluderanno idealmente la kermesse . Tra le novità di questa edizione, un talk show in Piazza Roma con protagonista il mare e la sua economia (presenti le telecamere di èTV con il nostro Maurizio Socci, ndr), la gara delle Batane che vedrà una sfida a colpi di remi e di storia tra Ancona, Portonovo, Sirolo e Numana, infine i Fuochi, che quest’anno saranno più vicini e più visibili al pubblico.

Ecco il dettaglio:

Domenica 3 settembre 2023 con il seguente programma:

09:00 10.00 Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco – Porto

10:00 11:00 Deposizione corona con corteo in mare – Porto

10:00 23:00 Mostra-mercato prodotti legati al mare e alla navigazione – Piazza Cavour

17:00 18:30 Talk show e cooking show a cura dell’Associazione Cuochi Marche “la stagionalità dei prodotti della pesca locale” – Piazza Roma

18:00 21:00 Giochi tradizionali in legno “Circolodobus” – Piazza Roma

18:30 20:00 Spettacolo artista di strada: “Sax-HO! Orchestra” – clown contemporaneo e musicale, giocoleria comica e creativa, free improvisation music – due repliche inizio ore 18:30 e ore 19:30 – Piazza Roma

19:00 20:00 Spettacolo di burattini “Teatrino Pellidò” a cura di Vincenzo di Maio Piazza Cavour

18:00 23:00 Dj set con “La Regina” all’unisono in tutti i locali di Piazza del Plebiscito

18:00 23:00 Degustazioni al mercato centrale: specialità gastronomiche dei produttori del mercato – Mercato delle erbe

18:00 20:00 Acoustic Experience – i grandi successi degi anni 70e 80 a cura di Massimo Gerini (voce e chitarra acustica) – Mercato delle erbe

19:00 20:00 Incontro con l’autore Massimo Baldini – presentazione del lavoro “Guado la pianta blu, storie di colori e di Marche!” – un viaggio dedicato al blu di guado, un’antica pianta tintoria recuperata nelle Marche – Piazza Cavour

21:30 22:00 Trofeo delle Batane: sfida in notturna delle quattro marinerie del Conero al Porto antico – Porto (Molo Rizzo)

22:30 23:00 – Spettacolo pirotecnico al porto antico a cura della ditta Fonti Pirotecnica – campione internazionale 2023 di fuochi di artificio – Porto (Molo Rizzo)

Tutti gli aggiornamenti del programma sono disponibili in tempo reale sulla pagina dedicata alla festa sul sito del Comune di Ancona: www.comuneancona.it

La Pinacoteca Comunale sarà aperta domenica 3 settembre dalle 10,00 alle 22,00.

In occasione della Festa del Mare, inoltre il Museo Archeologico Nazionale delle Marche ha organizzato un’apertura straordinaria serale per la domenica. Il Museo sarà quindi aperto con i seguenti orari: domenica 3 settembre: 8.30-23.30, con accesso gratuito per la Domenica al Museo (prima domenica del mese).

La Festa del Mare sarà svolta con il contributo di: Regione Marche – Unione Europea – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – FEAMP PO 2014 2020. Le associazioni aderenti sono: AGCI – ASSOCIAZION PRODUTTORI PESCA ANCONA – LEGACOOP – CNA – COGEVO – CONFARTIGIANATO – CONFCOMMERCIO – CONFESERCENTI – COPEMO – CPM – FEDERPESCA – OPPA.

Sì perché Ancona con il mare, vive e si racconta da oltre due millenni, da quei greci che vi approdarono donandole il nome Ankon, con il suo promontorio a picco sull’Adriatico e la sua costa a gomito piegato, un mare affacciato ad oriente…Traiano fu venerato nel Medioevo dagli anconitani come una specie di santo protettore laico in memoria del rifacimento del porto eseguito per sua volontà. Per cinque secoli, Ancona, libero comune e repubblica marinara, legata al mare e con esso ai traffici, ai rapporti instaurati con le genti d’oltre Adriatico; porto franco nel 1732 per ordine del Papa Clemente XII. Dal suo mare passa tutta la storia della città: «Ancona è un ottimo porto, si va da colà in ventiquattro ore in Macedonia e in dieci giorni a Costantinopoli. Bisogna che noi conserviamo il porto di Ancona alla pace generale…» (Effemeridi di Napoleone, carteggi raccolti da Erasmo Pistolesi)

E allora c’è tutto quell’universo di emozioni, sensazioni ed energie che promanano da una vita con il mare nella Festa che si va preparando per i primi di settembre. Gli appuntamenti toccheranno il Passetto, piazza Cavour, corso Amendola, e via via lungo la passeggiata verso l’altro mare, quello del Porto antico, sede di alcuni eventi della seconda giornata della festa e luogo identitario della città, per la cui riscoperta e valorizzazione l’Amministrazione sta mettendo mano a progetti che vedranno la collaborazione con tutte le istituzioni cittadine.

La direzione artistica e tecnica dell’evento, che ritorna a svilupparsi su due giorni anziché uno, è dell’assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Economiche Angelo Eliantonio. Con il sostegno delle categorie commerciali ed economiche della città e l’apporto fattivo di aziende locali, è stato possibile realizzare un calendario di eventi che dà la spinta a una programmazione già in fase elaborazione e che si svilupperà sul prossimo autunno. La Festa del Mare è il punto di partenza.

“Inizia con la Festa del Mare un nuovo corso nell’organizzazione di eventi – afferma il sindaco Daniele Silvetti – . Il ritorno ai due giorni di festa, gli spettacoli dislocati dal porto al Passetto e il coinvolgimento di tutte le forze di questa città sono il segnale tangibile dell’impegno nel dare nuove possibilità ad Ancona. Sarà un settembre ricco di proposte, di attività, di energia e di rinascita”.

“Fin da subito – spiega l’assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Economiche, Angelo Eliantonio – abbiamo coinvolto le associazioni e il mondo della pesca per la realizzazione di questo importantissimo appuntamento. Cambiare il format è stato necessario per dare maggiore forza a una festa che proietta la nostra storia, gli usi e dà il là a nuove prospettive di crescita”.