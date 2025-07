In arrivo dalla Camera di Commercio delle Marche voucher per un importo complessivo di un milione di euro a sostegno della transizione digitale ed ecologica nelle piccole e medie imprese.

L'hanno annunciato ad Ancona il presidente Gino Sabatini assieme al suo vice Giorgio Menichelli, al responsabile del servizio di transizione digitale Giovanni Manzotti, al presidente dell'Agenzia Sviluppo Europa Marche (Svem) Andrea Sartori, al direttore del consorzio per l'innovazione tecnologica Dintec di Unioncamere Antonio Romeo e al docente dell'Università Politecnica delle Marche (Univpm) Donato Iacobucci, referente dell'Osservatorio Innovazione.

L'agevolazione coprirà il 70% delle spese ammissibili per un importo massimo di 7.000 euro nelle micro e piccole imprese, che più delle altre nelle Marche necessitano di adeguamenti digitali, mentre alle medie imprese verrà concesso un voucher a copertura del 50% dell'investimento fino a un massimo di 5mila euro, con un ammissione al contributo di progetti in generale pari ad almeno 3mila euro. Ogni azienda inoltre potrà presentare una sola domanda di finanziamento che riguarda diversi settori tra cui la robotica avanzata e collaborativa, l'interfaccia uomo-macchina, la manifattura additiva e stampa 3D e la prototipazione rapida.

Messa a punto dal servizio Punto Impresa Digitale (Pid) della Camera di Commercio, l'iniziativa va ad aggiungersi ai molti interventi di sostegno e formazione attuati dall'ente in questo settore, tra cui 756 attività di valutazione, 180 assistenze personalizzate di digital promoter e 96 iniziative di diffusione, sensibilizzazione e formazione di base con l'utilizzo best practice aziendali.

Promossi inoltre laboratori con Univpm per 5.400 partecipanti, 320 azioni di Orientamento, elargito 1,7 milioni di voucher digitali concessi a 347 imprese, mentre altre 7.000 hanno beneficiato dei servizi Pid. In elenco anche 105 azioni di valutazione di sostenibilità, 20 di sensibilizzazione e formazione su economia circolare ed efficientamento energetico (782 partecipanti) e l'erogazione di 880.000 euro in voucher per la transizione ecologica 2024 andati a 155 piccole e medie imprese.

Secondo dati dell'Osservatorio Innovazione divulgati oggi l'incidenza sul Pil della spesa in ricerca e sviluppo generalmente bassa nelle micro e piccole imprese è nelle Marche pari solo all'1% contro una media nazionale del1,5%. Limitata se non stagnante nella regione anche la brevettazione a fronte di una notevole crescita nel resto del Paese. A ciò si aggiunge come elemento di debolezza la ridotta presenza nelle aziende di personale con elevati livelli di qualificazione soprattutto digitale. Per contro nelle Marche si registrano continui miglioramenti qualitativi dei prodotti e dei processi, realizzati in stretta collaborazione con clienti e fornitori, e buone performance nella registrazione dei marchi e nella protezione del design.

Notizie positive arrivano anche dagli indicatori di sostenibilità, nei quali la regione presenta valori generalmente superiori alla media nazionale. Permane tuttavia un notevole divario nella digitalizzazione tra medie imprese e micro e piccole imprese, che coinvolge anche l'e-commerce e che continua a mostrare in queste ultime maggiori innovazioni nel processo piuttosto che nel prodotto.