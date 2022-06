Un ricovero in più collegato al Covid-19 nelle Marche (ora ci sono 71 degenti) nell’ultima giornata che ha fatto registrare 181 casi di positività, rispetto comunque a pochi tamponi effettuati, solo 682, a causa del giorno di festa. La percentuale di positività si mantiene comunque in linea con gli ultimi dati e l’incidenza scende di otre 20 punti arrivando a quota 171.



Il quadro ricoveri è composto da due pazienti in Terapia intensiva con un tasso di occupazione dello 0,9% su 230 posti letto, mentre sale al 7% in area medica (69 pazienti covid su 983 posti complessivi). Otto le persone in osservazione nei pronto soccorso.

Un decesso, che porta il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3915.



Sul fronte contagi è la provincia di Ancona a far registrare il numero più alto (74), seguita da Macerata (39), Pesaro Urbino (29), Ascoli Piceno (21) e Fermo (4), oltre a 19 casi di persone provenienti da fuori regione.