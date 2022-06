PESARO – Come omaggiare uno dei più grandi campioni di motociclismo di tutti i tempi? Il comune di Pesaro ha deciso di farlo costruendo il “casco più grande del mondo”, un’installazione alta 4 metri e larga 6 in piazzale d’Annunzio.



Lo ha spiegato il sindaco Matteo Ricci, che ha annunciato anche la data dell’inaugurazione: il prossimo il 25 luglio, ovviamente insieme al nove volte campione del mondo. “Si tratta dell’omaggio della città a una leggenda come Valentino”



Il progetto si intitola “Un casco da leggenda”, è stato ideato e pensato dal coordinatore eventi del comune di Pesaro Massimiliano Santini. “Parliamo di un casco di dimensioni mai viste – spiega Santini – i materiali di cui sarà composto variano dal polistirolo espanso, al legno, al ferro, a resine, l’opera avrà una altezza di 4 metri ed una larghezza di circa 6 metri. Una particolarità, che renderà il progetto più caratteristico e unico, è la possibilità di stampare la visiera del casco gigante in oleografico/3D. Così facendo le persone che si ritroveranno davanti al “monumento”, avranno la netta percezione di osservare gli occhi di Valentino trasparire in maniera realistica da dietro la visiera. Un grande colpo d’effetto”.