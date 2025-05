ANCONA – Novità in arrivo all’aeroporto delle Marche: l’amministratore delegato Alexander D’Orsogna sta per lasciare il suo incarico per andare a ricoprire quello di direttore generale dell’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, come riporta il quotidiano “Corriere Adriatico”, dopo la firma del decreto da parte della premier Giorgia Meloni pochi giorni fa. Ora ci deve essere la bollinatura della Corte dei Conti per il passaggio ufficiale. Un importante salto di carriera dunque per l’ad che di fatto è riuscito a salvare l’aeroporto dal fallimento. Ora dovrà essere ingaggiato un nuovo manager per l’aeroporto.