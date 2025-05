FABRIANO – Non si ferma all’alt della Polizia locale di Fabriano, facendo finta di fermarsi per poi accelerare improvvisamente e innescando un inseguimento per le vie della città con la sua Peugeot 206 lanciata ad alta velocità, compiendo sorpassi pericolosi, ignorando segnali di stop ignorati, superando attraversamenti pedonali attraversati a velocità sostenuta e percorrendo tratti stradali contromano. In auto, oltre al guidatore, anche la moglie e un bambino di pochi mesi.

La fuga si è conclusa in via La Spina, dove il conducente ha perso il controllo dell’auto, terminando la sua corsa contro una recinzione privata. Fortunatamente nessun ferito. I due agenti della Polizia locale fabrianese, accertato che tutti stessero bene, hanno identificato il guidatore, un uomo di nazionalità indiana, già noto alle forze dell’ordine per precedenti violazioni in materia di circolazione. Gli sono state contestate numerose violazioni amministrative, il veicolo è stato sottoposto a sequestro e avviata la procedura di confisca.

Contestualmente è stata aperta un’indagine per resistenza a pubblico ufficiale. “Quando una pattuglia intima l’alt e un veicolo tenta di sottrarsi al controllo, non si tratta di una semplice infrazione, ma di un comportamento che mette a rischio l’incolumità di tutti”, il commento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, che ha lodato l’operato degli agenti per aver agito “con prontezza e professionalità”, garantendo sempre la sicurezza di tutti.