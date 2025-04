GROTTAMMARE – Intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Benedetto del Tronto, questa mattina poco prima delle 8, per un incidente avvenuto lungo la Strada Statale 16 nel territorio di Grottammare. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura e un autobus snodato si sarebbero scontrati frontalmente. Sul posto i pompieri hanno prestato assistenza all’autista della macchina, che è stato successivamente preso in cura dai sanitari. È stato verificato subito lo stato di circa sessanta passeggeri dell’autobus, quasi tutti studenti minorenni e molti dei quali diretti a scuola: tre di loro sono stati sottoposti a controllo da parte del personale del 118. Presenti anche gli agenti della Polizia locale. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la zona coinvolta.