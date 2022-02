FERMO – Compleanno speciale al Monastero delle Benedettine di Fermo. Il 28 gennaio Suor Giustina Strovegli ha compiuto 100 anni. Un momento memorabile per festeggiarla è stato organizzato dalle sue consorelle e dalla Madre Badessa, Suor Maria Cecilia, con tanti palloncini ed il numero 100 a caratteri cubitali.



Suor Giustina è nata a Fermo, ha abitato con la sua famiglia insieme ad altre due sorelle e due fratelli in zona Santa Lucia e poi all’età di 28 anni la vocazione che l’ha portata, come sua sorella Raffaella, anch’essa monaca e venuta a mancare qualche anno fa, ad entrare in monastero e ad aderire all’Ordine religioso che segue la Regola di San Benedetto. In monastero una vita vissuta nella preghiera, nello studio, nella lettura che ama tanto, ma anche in cucina come cuoca, senza dimenticare la cura dell’orto e del giardino, l’assistenza alle consorelle malate. E poi le sue grandi passioni: il lavorare a uncinetto e a maglia e il piccolo ma significativo e certosino lavoro di realizzazione delle coroncine del rosario.



Per questo compleanno speciale le consorelle hanno anche realizzato e stampato un biglietto con delle foto a colori di Suor Giustina con scritto: “la tua vita è come l’anfora di vino buono delle nozze di Cana, conservatosi tale anche a 100 anni suonati, una pienezza di vita, vino buono segno dell’Amore di Dio, tale sei in mezzo a noi e sempre ci regali il tuo sorriso”. E a suggellare i migliori auguri a Suor Giustina in una lettera della Madre Badessa e delle consorelle una frase di Kant: “il Cielo ha dato tre cose agli uomini per compensare le difficoltà della vita: la speranza, il sonno ed il sorriso”.



A formulare i migliori auguri di buon compleanno da parte dell’intera città di Fermo e dell’Amministrazione Comunale anche il Sindaco Paolo Calcinaro e l’Assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri, che l’hanno omaggiata con un mazzo di fiori e una targa.