Per il Salesi avevamo detto che nel 2026 volevamo completare la struttura e lo faremo. Siamo al 30% della platea di fondazione del nuovo Salesi, si erigono nuovi pilastri, le maestranze hanno costruito nuove scale di emergenza che non riguardano solo il Salesi, ma sono una soluzione a problemi decennali che viveva l'ospedale di Torrette".

Lo ha detto l'assessore regionale nelle Marche all'Edilizia sanitaria, Francesco Baldelli, a margine del Consiglio regionale odierno commentando l'interrogazione della minoranza sui tempi di realizzazione del nuovo ospedale pediatrico Salesi ad Ancona. "Noi stiamo risolvendo i problemi creati dal Pd. – ha aggiunto Baldelli – In soli cinque abbiamo dimostrato di avere un cambio di passo fondamentale per quelle che sono le esigenze sull'edilizia sanitaria ospedaliera dei marchigiani. Noi vogliamo mettere in sicurezza gli utenti dei nostri presidi ospedalieri, gli operatori medici e sanitari delle strutture ospedaliere affinché nelle Marche si possa curare un paziente in strutture moderne"