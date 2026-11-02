In serie B un punto in trasferta per l’Ascoli che conferma il terzo posto in classifica. In serie C la Vis Pesaro torna da Gubbio con un pareggio. Mentre in serie D l’Ancona fa suo il derby. Rotondi successi anche per K-Sport e Maceratese.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE