ASCOLI PICENO – Un incidente stradale, in cui alcune persone sono rimaste ferite, che ha coinvolto cinque automezzi è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la superstrada Ascoli Mare, fra le uscite di Spinetoli e Castel di Lama, in direzione Ascoli Piceno. Per permettere i soccorsi la carreggiata in direzione del raccordo autostradale RA11 Ascoli-Porto d’Ascoli è stata quindi chiusa in corrispondenza del km 12,40.

Nell’incidente si registrano feriti. Sul posto sono presenti il personale sanitario del 118, vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Ascoli Piceno. Per i veicoli diretti verso Porto d’Ascoli è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Spinetoli.