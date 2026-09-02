Presentata la XXXI edizione della Festa del Rosso Conero di Camerano – Official, patrimonio della comunità che vive nel cuore del Parco del Conero.
?? Dal 4 al 6 settembre le strade del centro cittadino si animeranno con tre giorni dedicati al vino, buon cibo, musica, artisti di strada con un numero record di cantine partecipanti.

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