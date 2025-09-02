ANCONA – Il centrodestra, nelle Marche, è al lavoro per un grande evento di chiusura della campagna elettorale a sostegno del ricandidato presidente Francesco Acquaroli in vista delle elezioni regionali del 28 e del 29 settembre. Da quanto emerso, l’iniziativa dovrebbe tenersi nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre in piazza Cavour ad Ancona.

Nel capoluogo sono attesi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (leader di Fratelli d’Italia) con i vicepremier Antonio Tajani (Ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia) e Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti e segretario nazionale della Lega), e Maurizio Lupi (leader di Noi Moderati).