Conto alla rovescia per la Festa Tricolore di Fratelli d'Italia ad Ascoli Piceno dal 6 all'8 settembre.

La scelta di ospitare l'evento nella città delle cento torri, non è un caso, ma vuole rappresentare il simbolo del buongoverno di centrodestra, dopo la riconferma al primo turno alle scorse elezioni amministrative del sindaco uscente Marco Fioravanti con oltre il 70% di preferenze.

Una dinamica per certi aspetti simile alla scelta di Pesaro come sede della festa dell'unità appena conclusasi, in un dicotomia politica tra nord e sud delle Marche che già proietta alla sfida elettorale del 2025, quando i marchigiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo governo della regione. E se sul candidato del centrosinistra ancora di certo non c'è nulla, il bis del presidente uscente Francesco Acquaroli è assicurato.

La festa regionale di Fratelli d'Italia si terrà al Chiostro di San Francesco, svelati in conferenza stampa i nomi degli ospiti che interverranno tra cui anche esponenti del Governo.

Si parte infatti venerdì con il Ministro della salute Orazio Schillaci per fare il punto sulla sanità, sabato poi arriverà il viceministro Galeazzo Bignami per parlare di infrastrutture. La cultura con il ministro Gennaro Sangiuliano sarà tra i temi della domenica, ma si parlerà anche di Europa con la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna.

Non mancheranno infine confronti con i sindaci del territorio e sulla ricostruzione post sisma con il commissario Guido Castelli e le associazioni di categoria.