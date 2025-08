Convalidato l’arresto dei due uomini ritenuti responsabili dell’aggressione a danno di un turista 62enne di Parma, avvenuta mercoledì sera a Porto Sant’Elpidio (Fermo). I due uomini, un 48enne e un 49enne entrambi originari del Fermano ma senza dimora, sono stati fermati dalla polizia di Stato subito dopo l’aggressione che ha mandato in fin di vita il turista. L’uomo ora si trova in coma farmacologico all’ospedale Torrette di Ancona.



Questa mattina il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo ha convalidato l’arresto dei due presunti aggressori disponendone la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell’udienza di convalida, i due arrestati, difesi dall’avvocato Matteo Restuccia, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Secondo gli investigatori, i due uomini, dopo un battibecco con il 62enne in un giardino pubblico lungo via Pascoli, hanno aggredito in strada il turista con calci e pugni alla testa e alla schiena, per poi lasciarlo a terra sanguinante e privo di sensi. A spingere i due ad allontanarsi potrebbe essere stato il fatto che alcuni passanti, inorriditi dalla brutalità dell’aggressione, avrebbero gridato loro di smetterla e che avrebbero chiamato la polizia. Scattate le indagini per tentato omicidio, i presunti aggressori sono stati fermati poco dopo proprio dalla polizia di Stato e tratti in arresto.