Iniziano i week-end da bollino nero sulle strade (in particolare Statale adriatica) e sulla A14 nel tratto marchigiano. Domani, sabato 3 agosto, e sabato 10 agosto sono le giornate più intense sotto il profilo del traffico, annuncia ANAS in un comunicato.



“L’aumento del traffico in fase di esodo interesserà massivamente i primi due fine settimana di agosto, dove si prevedono partenze già dal giovedì pomeriggio con un concentrazione del traffico nel pomeriggio di venerdì, che si potrà ulteriormente incrementare nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal bollino nero, mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche”.



Per consentire la fluidità del traffico Anas ha limitato la presenza dei cantieri: da domani e fino al 3 settembre stop a 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi al momento (1278). E’ inoltre previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti, in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani sabato 3 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00.



L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici tra cui SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto) e l’A14.