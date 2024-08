ANCONA – Future mamme con i ventilatori portati da casa, donne ricoverate costrette ad incollarsi ai pinguini per trovare di refrigerio. All’Ospedale Salesi di Ancona si boccheggia, con l’aria condizionata che, accusano le pazienti, non funziona o se funziona va a singhiozzo.



Un nuovo problema dunque dopo il il blackout generale di due settimane che aveva messo in ginocchio tutto il quartiere Adriatico e, quindi, anche l’ospedale pediatrico.



“In alcuni reparti – accusano gli utenti – proprio non si respira” e il problema non è solo per i pazienti ma anche per il personale.



La direzione generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche spiega di essere a conoscenza della situazione e attribuisce l’origine dei disagi “alle anomale alte temperature registrate in queste ultime settimane” che causano nel sistema di condizionamento “cali di tensione”. La situazione, assicura la direzione, è comunque costantemente monitorata “con l’impiego di ventilatori nelle aree più critiche”.