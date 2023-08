SENIGALLIA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.00 circa per l’incendio in un campo mietuto a Senigallia in Strada della Torre nella frazione di Montignano. Sul posto le squadre di Senigallia, Arcevia e personale da Ancona con un’autobotte hanno spento le fiamme e sono tuttora in corso le operazioni di bonifica della parte bruciata che è di circa due ettari.

Poco prima delle 11.30 ad Apecchio un incendio di bosco e macchia mediterranea ha interessato una superficie di 3000 mq. Il terreno è della famiglia del consigliere regionale Giacomo Rossi, dove si trova anche il podere dell’agriturismo. Lo stesso consigliere ha aiutato i vigili del fuoco al lavoro. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli AIB (Anti Incendio Boschivo), in convenzione con la Regione Marche, il DOS dei Vigili del Fuoco (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) ed Elimarche hanno spento le fiamme e sono ancora in corso le operazioni di bonifica.