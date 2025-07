La Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha condannato anche in secondo grado l’ottavo membro della cosiddetta “banda dello spray”, responsabile di furti con spruzzi di spray al peperoncino nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, scatenò un fuggi fuggi culminato nella morte di sei persone, cinque minori e una madre 39enne. Per Riccardo Marchi, 26 anni, bolognese, sono stati confermati i 10 anni e 5 mesi di reclusione già inflitti in primo primo grado con rito abbreviato. Le accuse sono di omicidio preterintenzionale plurimo, furto, rapina e lesioni personali.



Il verdetto è arrivato nel pomeriggio di oggi, letto dal giudice Luigi Catelli che presiedeva la corte. L’imputato, difeso dall’avvocato Cristiano Prestinenzi, non era in aula. E’ stato sempre a piede libero anche se attualmente è detenuto per altra causa. Per l’accusa, Marchi avrebbe fatto parte della banda dello spray, composta da ragazzi della Bassa Modenese, entrata in azione la sera della tragedia, con spray urticante per derubare il pubblico presente di collanine d’oro. La sostanza spruzzata creò il panico nel locale e una fuga di massa che causò sei morti. Marchi sarebbe stato insieme agli altri sette della banda, tutti condannati in via definitiva. La sua posizione era emersa in una seconda fase delle indagini rispetto agli altri componenti ma l’imputato ha sempre sostenuto di non essere stato alla Lanterna quella sera. Potrà ricorrere in Cassazione uscite le motivazioni della sentenza.