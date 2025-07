Temperature ancora in aumento nei prossimi giorni e rischio ondate di calore. Bollino rosso ovvero massimo livello di rischio caldo domani ad Ancona, Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Jesi, Macerata e Pesaro, con temperature che toccheranno i 36, 37 gradi percepiti. Venerdì bollino rosso anche a San Benedetto e Urbino (che giovedì fanno segnare solo, si fa per dire, bollino arancione).



Le città più calde Fermo, Jesi e Macerata ma sarà tutta la regione a boccheggiare, sia sulla costa sia sulle aree interne, dove sono previsti temporali sparsi nel pomeriggio di giovedì, ma le temperature non si abbasseranno.



Bollini rossi che riguardano tutta l’Italia da nord a sud. Delle 27 città monitorate nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, oggi e domani hanno il bollino rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Venerdì a questi 18 centri urbani si aggiungeranno Pescara e Venezia, entrambe oggi e domani in arancione. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono rosse dallo scorso 26 giugno, nessuna altra città italiana quest’anno ha registrato questa successione – senza alcuna interruzione – di giorni di caldo record. Da segnalare, tornando alla giornata di venerdì, sette bollini gialli (stato di pre-allerta per possibili ondate di calore): Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria.